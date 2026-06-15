Mondial 2026 : « Ce ne serait pas une surprise si on bat la France », affirme Pape Thiaw

Le sélectionneur national Pape Thiaw a affiché une confiance totale lors de sa conférence de presse d’avant-match. Le technicien sénégalais soutient qu’une victoire face aux Bleus ne relèverait pas de la surprise, rappelant que le Sénégal, fort de son statut de champion d’Afrique et de sa régularité internationale, possède les individualités de classe mondiale nécessaires pour rivaliser avec les meilleurs.



Le sélectionneur national s'est réjoui de pouvoir aborder ce premier rendez-vous mondial avec l'intégralité de son effectif à disposition. La période de préparation a permis de remettre tous les joueurs dans le rythme et de vider l'infirmerie au meilleur moment. Des cadres essentiels comme le capitaine Kalidou Koulibaly sont désormais pleinement opérationnels et prêts à débuter la compétition.



Tout en reconnaissant le défi de taille qui attend ses joueurs face à l’un des grands favoris du tournoi, Pape Thiaw refuse tout complexe d'infériorité face aux stars françaises. Pour le patron du banc sénégalais, la principale arme des Lions reste « la solidarité, l’engagement et la force de leur collectif ».



Il a également mis en avant la constance de la sélection nationale au plus haut niveau ces dernières années. « Avec trois qualifications consécutives à la Coupe du monde et trois finales disputées lors des quatre dernières éditions de la Coupe d’Afrique des nations, l'équipe a acquis une maturité qui l'autorise à préparer chaque rencontre avec l'ambition stricte de la gagner », a-t-il declaré.