Mondial 2026 : Le Sénégal face à l'Arabie Saoudite pour son ultime répétition générale

Dernière ligne droite pour les Lions de la Téranga. L’équipe nationale de football du Sénégal dispute son ultime match de préparation pour la Coupe du monde 2026 ce mardi, à partir de 23 heures GMT, à San Antonio (Texas). Après un premier revers encourageant mais perfectible face aux États-Unis (2-3), les hommes de Pape Thiaw, désormais au complet, doivent rassurer et régler leurs automatismes avant le grand saut.







Ce choc amical face aux Faucons verts de l'Arabie Saoudite qui restent sur un solide succès 3-0 contre Porto Rico offre une opposition de style idéale. Réputée pour sa vivacité et sa discipline tactique, l'équipe saoudienne permettra au staff technique sénégalais de corriger les errements défensifs constatés face aux Américains. Ce match aura d'ailleurs une saveur particulière pour les cadres de la tanière évoluant dans la Saudi Pro League, à l'image de Sadio Mané, Édouard Mendy et Kalidou Koulibaly, qui croiseront la route de plusieurs de leurs partenaires de club.







La grande nouvelle de ce rassemblement est le retour attendu du capitaine Kalidou Koulibaly. Éloigné des terrains depuis exactement deux mois en raison d'une blessure à la cuisse contractée avec Al-Hilal, le patron de la défense a annoncé sa totale récupération lors de l'émission L’After Foot sur RMC : « J’ai repris avec le groupe depuis quelques jours. On va essayer de voir si je vais jouer peut-être face à l’Arabie Saoudite mardi... Le début de la compétition arrive. On n’a plus de choix à faire ».







Entre deux séances tactiques dont celle de ce lundi sur la pelouse officielle du match, les partenaires de Sadio Mané se sont offert une parenthèse de cohésion. Invités par l'ancien pivot international de basket Gorgui Sy Dieng, ils ont visité The Rock, le centre d’entraînement ultra-moderne des Spurs de San Antonio en NBA.







Dès le 11 juin, les champions d'Afrique 2022 rejoindront leur camp de base dans le New Jersey pour préparer leur entrée en matière dans le Groupe A.

