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Mondial 2026 : Pape Gueye sacré « Homme du match » après la victoire du Sénégal face à l'Irak



Mondial 2026 : Pape Gueye sacré « Homme du match » après la victoire du Sénégal face à l'Irak
Le milieu de terrain sénégalais Pape Gueye a été officiellement élu « Homme du match » à l'issue de la rencontre opposant le Sénégal à l'Irak. Cette distinction vient récompenser la performance solide et l'impact déterminant du joueur dans l'entrejeu des Lions de la Téranga lors de cette confrontation
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Vendredi 26 Juin 2026 - 23:48


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