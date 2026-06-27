Coupe du monde 2026: le Cap-Vert repart avec le nul et la qualification contre l'Arabie saoudite, l'Espagne première du groupe

Première Coupe du monde et première qualification ! Pour sa toute première participation à la compétition, le Cap-Vert avait son destin entre ses mains contre l'Arabie saoudite, le 26 juin à Houston, et savait qu'une victoire était idéale pour s'ouvrir grand les portes des 16es de finale. Mais à défaut de gagner, il faut parfois savoir ne pas perdre. Et dans ce groupe H, le malheur des uns a fait le bonheur des autres...



Les hommes de Bubista ont cherché à emballer le match d'entrée en se projetant sans attendre vers le but saoudien, mais leur première occasion franche a mis du temps à surgir. C'est d'abord Salem Al-Dawsari – l'homme qui avait signé le but de la victoire historique des Saoudiens contre l'Argentine lors du Mondial 2022 – qui s'est illustré avec une frappe puissante dans la surface cap-verdienne heureusement contrée (17e). Après plusieurs tentatives infructueuses, Willy Semedo a finalement obtenu la première occasion intéressante pour les Requins en forçant Mohammed Al-Owais à couvrir son premier poteau sur une frappe dangereuse (21e).



Mais si ce sont bien eux qui ont fait le jeu en première période, les Cap-Verdiens ont eu du mal à concrétiser leurs bonnes offensives dans la moitié de terrain saoudienne, alors que le défenseur Hassan Al-Tambakti a dû être évacué sur civière après une blessure dans sa surface (33e) pour ne pas arranger les affaires de l'Arabie saoudite. En parallèle dans le choc Uruguay-Espagne qui se jouait à Guadalajara, la faute de main de Muslera sur une frappe d'Alex Baena (42e, 0-1) tombait à pic pour le Cap-Vert qui était virtuellement qualifié à la mi-temps (2e, 3 points).



Les Cap-Verdiens ont lancé leur seconde période par un beau mouvement collectif conclu par une première frappe cadrée signée Jamiro Monteiro (48e). Ryan Mendes a ensuite raté son contrôle dans la surface alors que la voie était libre pour frapper et inquiéter Al-Owais (52e). Mohammed Abu Al-Shamat a tenté de jouer un mauvais tour à Vozinha avec un lob mais le portier cap-verdien s'est bien détendu pour capter le ballon (66e).



Laros Duarte a eu la qualification au bout du pied sur la plus grosse occasion des Requins dans ce match, mais il a perdu son face-à-face contre Al-Owais dans la surface (74e). Tout comme Nuno Da Costa, qui a failli délivrer les siens au bout du suspense mais a dévissé sa reprise devant le but dans les toutes dernières secondes (90e+5).



Malgré ce nouveau match nul du Cap-Vert, le public de Houston a tout de même pu assister à l'une des images fortes de ce Mondial. Les joueurs cap-verdiens, réunis près de leur banc avec leurs téléphones en mains dans l'attente du coup de sifflet final entre l'Uruguay et l'Espagne (0-1), ont patienté avant de pouvoir célébrer définitivement leur qualification historique en 16es de finale et enfin exulter sur la pelouse. Le Cap-Vert accroche donc la deuxième place du groupe (3 points) et affrontera l'Argentine, championne du monde en titre, pour le premier match de son histoire en phase à élimination directe d'une Coupe du monde.