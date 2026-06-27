Mondial 2026: Le Cap-Vert réalise un exploit historique et décroche son billet pour les 16es

Avec trois matchs nuls en autant de rencontres, le Cap-Vert termine deuxième du groupe avec trois points et affrontera l’Argentine au prochain tour.

Pour sa toute première participation au Mondial, la sélection capverdienne entre dans l’histoire en devenant la troisième nation africaine à rester invaincue lors de la phase de groupes de sa première Coupe du monde, après le Cameroun en 1982 (3 matchs nuls) et le Sénégal en 2002 (1 victoire et 2 matchs nuls).

En tête du groupe avec 7 points, l’Espagne se qualifie également pour les 16es de finale et affrontera le deuxième du groupe J.

De leur côté, l’Uruguay et l’Arabie saoudite, avec deux points chacun, sont officiellement éliminés de la compétition.

Historique ! Le Cap-Vert poursuit son incroyable aventure en décrochant une qualification historique pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Les Requins Bleus ont assuré la deuxième place du groupe H après un match nul (0-0) face à l’Arabie saoudite, ce samedi 27 juin.