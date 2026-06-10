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Mondial 2026 : Le comité d'organisation américain assume le refoulement d'un arbitre somalien au nom de la « sécurité nationale »



Mondial 2026 : Le comité d'organisation américain assume le refoulement d'un arbitre somalien au nom de la « sécurité nationale »

Le comité d’organisation a défendu la décision de refuser l'entrée sur le territoire américain à l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, évoquant des motifs sérieux liés à la « sécurité nationale ».


Lors d'une rencontre de l'Atlantic Council, Andrew Giuliani, responsable de la cellule chargée de l'organisation de la Coupe du monde 2026, a soutenu que les autorités disposaient d'informations précises. « Un arbitre n’a pas été autorisé à entrer sur le territoire. Je ne peux pas révéler les détails, mais je peux vous assurer que cette décision a été prise pour une très bonne raison », a-t-il déclaré.

 

Le responsable américain a révélé que d'autres officiels avaient également essuyé un refus d'accès aux États-Unis dans le cadre des préparatifs du Mondial, justifiant ces mesures par la volonté d'empêcher que « des acteurs malveillants » ne profitent de la compétition pour s'introduire dans le pays. Andrew Giuliani a par ailleurs fait état de vérifications approfondies en cours concernant des membres de la délégation iranienne, affirmant que « certaines personnes se présentent comme des entraîneurs alors qu’elles ne le sont peut-être pas réellement ».

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Mercredi 10 Juin 2026 - 19:23


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