Mondial 2026 : Sadio Mané croit encore à la qualification malgré la défaite

Sadio Mané a exprimé sa déception après la défaite du Sénégal face à la Norvège sur le score de 3-2. L'attaquant des Lions a reconnu la frustration collective à l'issue de cette deuxième journée du groupe I. L'international sénégalais a félicité l'adversaire en estimant que la victoire norvégienne était méritée.
Le joueur insiste sur la nécessité de se remobiliser immédiatement pour préparer la prochaine rencontre. Malgré deux défaites consécutives, l'attaquant refuse de céder au pessimisme. Il maintient que l'équipe conserve une petite chance de passer ce tour.
Devant les journalistes, Sadio Mané a réitéré sa confiance dans la capacité de réaction du groupe. Il appelle à l'unité et à la concentration maximale avant la dernière rencontre décisive de la phase de poules.
Le joueur insiste sur la nécessité de se remobiliser immédiatement pour préparer la prochaine rencontre. Malgré deux défaites consécutives, l'attaquant refuse de céder au pessimisme. Il maintient que l'équipe conserve une petite chance de passer ce tour.
Devant les journalistes, Sadio Mané a réitéré sa confiance dans la capacité de réaction du groupe. Il appelle à l'unité et à la concentration maximale avant la dernière rencontre décisive de la phase de poules.
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