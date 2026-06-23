Mondial 2026 :" l'espoir est permis" pour les Lions selon Idrissa Gana Gueye

Idrissa Gana Gueye refuse de considérer l’élimination du Sénégal comme actée. Le milieu de terrain s’est exprimé après la défaite des Lions face à la Norvège lors de la deuxième journée du groupe I. Le joueur reste persuadé qu’un dernier sursaut est encore possible. Il appelle ses partenaires à la concentration avant l’ultime rencontre de la phase de groupes.



Le footballeur n’a pas cherché à masquer la réalité du bilan actuel. Il qualifie les résultats actuels d'assez mauvais pour l'équipe. L'international sénégalais invite le groupe à bien se reposer avant de jouer sa dernière carte.



Interrogé sur la différence avec l'équipe championne d'Afrique, le milieu de terrain cible le manque d'efficacité. Pour lui, le changement majeur réside simplement dans le fait que l'équipe n'arrive plus à gagner ses matchs.



L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a rappelé l’engagement total des joueurs sur le terrain. Il estime que le groupe reste prêt à tout donner et à se sacrifier pour l’équipe nationale. Le Sénégal jouera son avenir lors de la dernière journée avec l’obligation absolue de s’imposer.

