Mondial 2026 : sur le banc de la Tunisie, Hervé Renard succède à Sabri Lamouchi, brusquement limogé

Le sélectionneur de la Tunisie, Sabri Lamouchi, a été démis de ses fonctions, lundi 15 juin, après sa lourde défaite contre la Suède (5-1). Il sera remplacé pour le reste de la Coupe du monde par un autre sélectionneur français, Hervé Renard, selon une déclaration du président de Fédération tunisienne à la télévision publique.



« Le président de la Fédération tunisienne de football, Moez Nassari, a annoncé qu'un accord officiel avait été conclu avec l'entraîneur français Hervé Renard pour qu'il prenne les rênes de l'équipe nationale de football jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2026 », a annoncé la chaîne publique tunisienne.



Toujours selon la télévision tunisienne, «Hervé Renard arrivera mardi (16 juin) à Monterrey où il dirigera la première séance d'entraînement avec l'équipe», basée au Mexique.



Hervé Renard possède un palmarès historique en Afrique, marqué par son record unique de deux victoires en Coupe d'Afrique des Nations avec deux sélections différentes : la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015. Outre ce doublé légendaire, il a remporté la Coupe COSAFA 2013 avec les Zambiens, le CHAN 2018 avec les joueurs locaux du Maroc, et a qualifié la sélection principale marocaine pour le Mondial 2018 après 20 ans d'absence. Ces exploits exceptionnels lui ont valu d'être sacré trois fois entraîneur de l'année par la Confédération Africaine de Football (CAF).