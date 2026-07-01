Mondial : Ronald Koeman démissionne après l'élimination des Pays-Bas par le Maroc

Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a annoncé mardi sa démission, au lendemain de l'élimination de son équipe en 16es de finale de la Coupe du monde par le Maroc (1-1, 3 tab à 2).



« J'ai pris hier soir la décision de mettre un terme à mon mandat de sélectionneur de l'équipe nationale des Pays-Bas », a annoncé dans un communiqué publié sur Instagram l'ancien défenseur central, qui était en fonction depuis 2023.



Les Oranje, qui ambitionnaient comme à chaque Coupe du monde de jouer les premiers rôles après avoir échoué trois fois en finale (1974, 1978 et 2010), ont été sortis lundi soir aux tirs au but à Monterrey, au terme d'un des plus beaux matches du tournoi. « Nous partagions tous le rêve d'entrer dans l'histoire à cette Coupe du monde, mais nous avons échoué », a déclaré Koeman, qui avait déjà dirigé la sélection entre 2018 et 2020. « Personne n'est plus déçu que moi. En tant que sélectionneur, j'en suis le responsable », a-t-il poursuivi.



Quart-de-finalistes en 2022, les Néerlandais s'étaient pourtant extraits à la première place du groupe F. Après un match nul face au Japon (2-2) lors de la première journée, ils avaient écrasé la Suède (5-1) avant de s'imposer facilement contre la Tunisie (3-1).



Lundi, le choc des 16es de finale face au Maroc a donné lieu à un combat d'une rare intensité. Le Néerlandais Cody Gakpo a ouvert le score à la suite d'une contre-attaque express, profitant d'une passe de Crysencio Summerville. Largement dominateurs, les Marocains ont longtemps buté sur un Bart Verbruggen impérial dans les cages néerlandaises, avant qu'Issa Diop n'égalise dans le temps additionnel (90+1). La décision s'est finalement faite lors d'une séance de tirs au but marquée par trois échecs du côté néerlandais.