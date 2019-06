Mondial U20: le Mali s’incline en quart de finale contre l’Italie (2-4)

Le Mali n’ira pas plus loin que les quarts de finale de la Coupe du monde U20. Les « Aiglons » ont été éliminés ce vendredi par l’Italie 2 buts à 4.



Les Maliens ont joué à 10 pendant une bonne partie du match, après l’expulsion d’un de leurs joueurs. Menés 2-1, ils sont pourtant parvenus à revenir au score (2-2), malgré leur infériorité numérique. Avant de se faire crucifier par un pénalty et autre but de la tête dans les 10 derniers minutes du match.