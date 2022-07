Battues mercredi soir aux tirs but par la Zambie en quarts de finale de la CAN, les "Lionnes" du Sénégal peuvent toujours rêver d'une participation à la prochaine Coupe du Monde qui va se jouer en Australie et en Nouvelle Zélande en 2023.



En effet, le continent africain aura six représentants dont 4 sélections (demi-finalistes de cette CAN) qui vont directement valider leurs billets et 2 à obtenir lors des barrages. Ce qui donnera une nouvelle chance aux équipes vaincues en quarts de finale de cette 14e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.



La sélection sénégalaise disputera d’abord un match de « barrage » dimanche contre l’une des équipes vaincues en quarts de finale. En cas de victoire, les protégées de Mame Moussa Cissé, participeront ainsi au tournoi de barrages intercontinentaux qui regroupera 10 nations : Afrique (2), Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes (2), Amérique du Sud (2), Asie (2), Europe (1) et Océanie (1). À l’issue de ce tournoi qui aura lieu en Nouvelle-Zélande du 17 au 23 février 2023, trois tickets seront distribués. Un sacré parcours du combattant attend donc les joueuses sénégalaises qui ambitionnent de disputer la phase finale d’une Coupe du Monde, indique Le Témoin.