PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Mondial handball féminin 2025 : Le Sénégal s’incline devant la Hongrie pour son entrée en lice
L’équipe du Sénégal s’est inclinée ce jeudi face à la Hongrie (26-17) pour son premier match au championnat du monde féminin de handball 2025. Pour leur entrée en lice, les « Lionnes » ont livré une prestation courageuse malgré la supériorité d’une équipe hongroise plus expérimentée et régulière.
 
Menées 10-7 à la pause, les Sénégalaises ont résisté autant que possible, mais n’ont pu empêcher l’écart de se creuser en seconde période. Elles pourront néanmoins retenir un motif de satisfaction : l’excellente performance de leur gardienne, Toubissa Elbeco, élue MVP du match après une prestation remarquable qui a permis au Sénégal de rester longtemps dans la partie.
 
Dans l’autre rencontre du groupe B, la Suisse a largement dominé l’Iran (34-9). Les Suissesses seront les prochaines adversaires des « Lionnes » ce samedi 29 novembre à 17 heures.
Moussa Ndongo

Jeudi 27 Novembre 2025 - 22:54


