Mondial masculin Handball 2025 : l’Égypte s'incline au buzzer face à la France en quart de finale

De son côté, la Croatie s'est imposée de justesse face à la Hongrie (31-30), décrochant également son billet pour les demi-finales.

La France et la Croatie s'affrontent en demi-finale qui s'annonce bouillante ce jeudi à 19h30 GMT.

En quart de finale de la Coupe du monde de handball, la France a arraché une victoire spectaculaire face à l'Égypte (34-33) au terme d'un match haletant.Les deux équipes étaient à égalité (32-32) à une minute de la fin, et malgré une ultime égalisation égyptienne, les Bleus ont su trouver les ressources pour l'emporter. Avec seulement 4 secondes au chronomètre, Luka Karabatic a profité d'un but vide pour marquer depuis le rond central et offrir la qualification à la France.