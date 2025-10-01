Morosité économique au Sénégal : Thierno Bocoum dénonce "l’inaction de l’État" et l’alourdissement des impôts

Le président du mouvement AGIR, Thierno Bocoum, a exprimé sa solidarité aux familles et aux ménages sénégalaises éprouvées par la « morosité économique » et à la « baisse continue du pouvoir d’achat ».
« Il est regrettable de constater que depuis le lancement du Plan de redressement économique et social, aucune mesure n’a été engagée pour réduire le train de vie de l’État », a déploré l’ancien député dans une publication sur Facebook.
Par contre, dit-il, le « Code des impôts a été modifié, alourdissant encore les charges fiscales qui pèsent sur les populations ».
Thierno Bocoum estime qu’il est temps de « mettre fin aux politiques d’austérité sans horizon », qui selon lui « vise les populations et épargnent nos dirigeants ».
Pour le leader d’AGIR, les solutions passent par « un meilleur partage des richesses, l’utilisation responsable des recettes publiques et des ressources naturelles, la relance de l’investissement productif et un accompagnement direct des ménages les plus vulnérables ».
