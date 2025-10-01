Réseau social
Morosité économique au Sénégal : Thierno Bocoum dénonce "l’inaction de l’État" et l’alourdissement des impôts



Le président du mouvement AGIR, Thierno Bocoum, a exprimé sa solidarité aux familles et aux ménages sénégalaises éprouvées par la « morosité économique » et à la « baisse continue du pouvoir d’achat ».
 
« Il est regrettable de constater que depuis le lancement du Plan de redressement économique et social, aucune mesure n’a été engagée pour réduire le train de vie de l’État », a déploré l’ancien député dans une publication sur Facebook.
 
Par contre, dit-il, le « Code des impôts a été modifié, alourdissant encore les charges fiscales qui pèsent sur les populations ».
 
 Thierno Bocoum estime qu’il est temps de « mettre fin aux politiques d’austérité sans horizon », qui selon lui « vise les populations et épargnent nos dirigeants ».
 
Pour le leader d’AGIR, les solutions passent par « un meilleur partage des richesses, l’utilisation responsable des recettes publiques et des ressources naturelles, la relance de l’investissement productif et un accompagnement direct des ménages les plus vulnérables ».
 
Moussa Ndongo

Mercredi 1 Octobre 2025 - 22:27


