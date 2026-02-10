Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Mort d’Abdoulaye Ba : les enseignants du supérieur «demandent une analyse froide des responsabilités»
Le Syndicat autonome des enseignants du Sénégal (SAES) «demande une analyse froide des responsabilités des uns et des autres» et que «toute la lumière soit faite», après que des violences policières ont occasionné le 09 février 2026 le décès d’Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de médecine à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Tout en regrettant de voir cette mort s’ajouter à «la longue liste d’étudiants victimes des violentes répressions policières barbares, banalisées et impunies à l’intérieur des universités sénégalaises», le SAES  a condamné «l’usage disproportionné de la violence aveugle par les forces de l’ordre», avant d’annoncer qu’il «tient le gouvernement pour responsable de toutes ces victimes qui ne sont qu’une conséquence de la mauvaise gestion» des crises universitaires dans le pays.

Dans un communiqué en date du 3 décembre 2025, alors que les universités étaient secoué par le même climat de tension, le SAES avait déjà invité les étudiants au «calme et à l’apaisement», tout en demandant aux forces de l’ordre de faire «preuve de retenue», afin d'éviter de «nouveaux drames humains» dans l’espace universitaire.
Charles KOSSONOU

Mardi 10 Février 2026 - 15:11


