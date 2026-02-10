UCAD : le collectif des Amicales décrète une « Université morte » et réclame la libération des étudiants

Dans un communiqué rendu public, le collectif des Amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a décrété une « Université morte » jusqu’à nouvel ordre. Il demande aux étudiants de rentrer chez eux jusqu'à ce que les « revendications soient prises en charge, la libération de tous les camarades et que les coupables soient punis judiciairement mais aussi à travers des démissions ».



Dans le même document, le collectif « s'offusque avec la plus grande fermeté la décision du COUD de procéder à la fermeture du campus social sans aucune concertation avec les instances représentatives des étudiants ». D’après les amicales, une telle décision, prise dans un contexte déjà marqué par une forte et une « profonde douleur collective, est irresponsable » et « porteuse de conséquences graves ».



Enfin, le collectif des amicales réitère son « engagement indéfectible » envers la vaillante communauté estudiantine.