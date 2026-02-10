Décès d'un étudiant à l'UCAD : le SAMES condamne l'intervention « violente » des forces de l'ordre.

Le Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes du Sénégal (SAMES) a publié un communiqué pour condamner l'intervention « violente » des forces de l'ordre sur le campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD le 9 février 2026. Cette sortie du SAMES fait suite au décès « tragique » de l'étudiant Abdoulaye BA, en deuxième année de médecine dentaire.



« Le SAMES présente ses condoléances à la famille du défunt et à la communauté universitaire, et exige l'ouverture d'une enquête indépendante pour établir les responsabilités de cette intervention brutale », note le Communiqué. Le syndicat rappelle qu’« aucune raison d'ordre public ne saurait justifier la mort d'un étudiant » et appelle à la fin immédiate de la répression violente des revendications sociales étudiantes.



Le SAMES rappelle « qu’aucune raison l’ordre public ne saurait justifier la mort d’un étudiant et qu’un Etat responsable ne répond pas à la détresse sociale par la matraque et le gaz, mais dialogue, anticipation et le respect des droits ».



Le SAMES apporte son soutien total aux étudiants de l'UCAD et du Sénégal, et « exige le respect strict de la franchise universitaire ».