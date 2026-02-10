Crise politique au Sénégal: Dr Maissa Ndao, après huit ans de militantisme, quitte le parti au pouvoir

Moins de 24 heures après les violences policières qui ont coûté la vie à l’étudiant Abdoulaye Ba à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dr Pape Maissa Ndao a quitté le Pastef (parti au pouvoir), dans une déclaration sur les réseaux sociaux.



«Après huit (08) ans de militantisme sincère et désintéressé au sein du parti Pastef-les-Patriotes (…) je démissionne de toutes mes responsabilités au sein de cette formation politique», a écrit Dr Pape Maissa Ndao.



Avant sa démission, cet ancien cadre du Pastef a occupé les postes de coordonnateur de la Jeunesse patriotique sénégalaise (JPS) de la commune de Ndoffane (sud-est) et la fonction de Secrétaire général adjoint de la JPS du département de Kaolack (190 km de Dakar).



Même si Pape Maissa Ndao n’a pas clairement évoqué les raisons de sa démission, celle-ci intervient dans un contexte où des militants du Pastef et l’opposition accusent les autorités d’avoir trahi les promesses de campagne, surtout avec la mort dans des violences policières d’un étudiant qui, à l’instar de ses condisciples, réclamaient le paiement des arriérés de bourses.