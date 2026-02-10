Sénégal: le gouvernement annonce "la construction prochaine" d’un centre national de la cinématographie

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique de développement du cinéma, de l’audiovisuel et de la création numérique pour la période 2026-2030, le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Bâ, a annoncé la construction prochaine d’un centre national de la cinématographie.



Cette déclaration a été faite, ce mardi 10 février 2026, lors d’un atelier d’orientation consacré à l’élaboration dudit plan. Selon Amadou Ba, le gouvernement souhaite « avec l’appui des acteurs du secteur et des autorités compétentes, doter le Sénégal d’infrastructures culturelles et cinématographiques modernes ».



Cette rencontre de trois jours vise à définir une feuille de route « réaliste, inclusive et structurée », pour faire du cinéma, un levier de croissance économique, d’innovation et de rayonnement culturel au cours des cinq prochaines années, selon l’APS.



Ainsi, il a exhorté les cinéastes sénégalais à exploiter les nouvelles technologies pour valoriser le patrimoine culturel immatériel et proposer des contenus mieux ancrés dans les réalités locales, en réponse à la forte consommation d’images étrangères par la jeunesse.



M. Ba a, par ailleurs, plaidé pour une meilleure valorisation du cinéma national, notamment à travers des synergies avec les secteurs de l’artisanat et du tourisme, afin d’attirer de grandes productions internationales en exploitant les décors naturels du pays.





