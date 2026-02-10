Mort de l’étudiant Abdoulaye Ba : le collectif des amicales de l’UCAD annonce des plaintes contre les autorités sénégalaises

Le collectif des amicales de l'UCAD annonce une plainte contre les autorités sénégalaises suite à la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba. Dans un communiqué rendu public ce 10 février, Le collectif dit tenir pour responsable l'Etat du Sénégal à travers son Président de la République, son Premier ministre, son ministre de l'Enseignement de la recherche et de l'innovation et son ministre de l'intérieur.



Le collectif entend poursuivre ces « responsables devant les instances judiciaires nationales et internationales ». Il annonce également plainte contre le Premier ministre pour diffamation ». Les amicales affirment leur indépendance et rejettent toute tentative de manipulation politique peu importe leur obédience.



Par ailleurs, les étudiants interpellent les organisations pour la défense des droits de l'Homme à faire le « constat des actes de tortures et de barbaries perpétrés par des policiers sur ordre d'un gouvernement suffisant et autoritaire ».



Le collectif présente enfin ses condoléances à la famille de l’étudiant Abdoulaye Ba, qu’il considère comme un « martyr de la cause estudiantine », et affirme qu’il « sera immortalisé dans nos cœurs et dans notre campus ». « Jeune étudiant, il n'avait même pas participé aux affrontements mais on l'a trouvé dans sa chambre et l'a battu à mort », déplore-t-il.

