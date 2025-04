Mort d’un Sénégalais au Brésil : Yassine Fall enclenche des démarches pour élucider les circonstances du drame

Yassine Fall, ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères, a réagi au décès tragique d’un jeune Sénégalais survenu à São Paulo, au Brésil. Dans un communiqué, elle a présenté ses sincères condoléances à la famille éplorée, à la communauté sénégalaise vivant au Brésil ainsi qu’à l’ensemble de la diaspora sénégalaise.

La ministre a également assuré que les autorités sénégalaises ont entamé les démarches nécessaires afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame.



« C'est avec tristesse et consternation que j'ai été informée du décès tragique de notre compatriote Ngagne Mbaye à São Paulo, République fédérative du Brésil, le vendredi 11 avril 2025. En cette douloureuse circonstance, je tiens à exprimer, au nom du Gouvernement du Sénégal, mes condoléances émues à la famille du défunt, à la communauté sénégalaise résidant au Brésil, ainsi qu'à l'ensemble de nos compatriotes de la diaspora », lit-on dans le communiqué.



La ministre précise que les démarches sont entreprises pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame. « Les démarches sont entreprises, via notre représentation diplomatique pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame. Que l'âme du défunt repose en paix », précise Madame Yassine Fall Ministre de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères.