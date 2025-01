Mort d'un délégué de quartier dans les locaux de la DSCOS à Tambacounda : les autorités évoquent une mort naturelle

Un délégué de quartier a perdu la vie dans les locaux de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DSCOS) à Tambacounda. Le colonel Amadou Ousmane Ba, responsable de la DSCOS de la région, a précisé les circonstances de cet événement tragique lors de son intervention à la radio RFM. Selon ses déclarations, le délégué de quartier avait été convoqué par la DSCOS à la demande du procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Tambacounda. La convocation était liée à une enquête portant sur une affaire de vente illégale de terrains.



À son arrivée dans les locaux, le délégué de quartier aurait mentionné qu’il venait de sortir de l’hôpital, se plaignant de problèmes de tension et d’autres symptômes. "L'adjoint du commandant de brigade, qui était présent sur place, lui a conseillé de repartir et de revenir le lendemain. C'est au moment où il s'est levé pour partir qu'il est soudainement tombé", a expliqué le colonel Ba.



Les secours, appelés en urgence, n'ont malheureusement pas pu sauver la victime, qui avait déjà succombé à ses malaises lorsqu'ils sont arrivés. Le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital pour une autopsie, et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la mort.



Cependant, le colonel Ba semble convaincu que cette tragédie pourrait être due à des causes naturelles. "L'autopsie est en cours, mais je pense que c’est une mort naturelle", a-t-il conclu, tout en présentant ses condoléances à la famille du défunt.