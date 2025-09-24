Mort de Claudia Cardinale : « Muse des plus grands, elle incarna avec éclat la liberté, la force et l’élégance »

Les hommages se multiplient après la mort de l’actrice, mardi à l’âge de 87 ans. Connue pour ses rôles dans « Le Guépard », « Il était une fois dans l’Ouest » ou « Huit et demi », elle inspira les grands noms du cinéma italien, de Luchino Visconti à Federico Fellini, en passant par Sergio Leone.



Monument du cinéma, l’actrice franco-italienne Claudia Cardinale s’est éteinte mardi à l’âge de 87 ans. Elle est morte « auprès de ses enfants » à Nemours, près de Paris, où elle habitait, a annoncé dans la soirée à l’Agence France-Presse (AFP) son agent, Laurent Savry, sans préciser les causes de son décès.



L’actrice avait tourné avec les plus grands,ont Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil, ou encore Sergio Leone. Connue pour ses rôles dans Le Guépard, ll était une fois dans l’Ouest ou encore Huit et demi, « elle nous laisse l’héritage d’une femme libre et inspirée tant dans son parcours de femme que d’artiste », a salué M. Savry dans un message transmis à l’AFP. Depuis l’annonce de sa mort, les hommages se multiplient.



« La Fille à la valise [film franco-italien réalisé par Valerio Zurlini, sorti en 1961] est partie, l’Angelica du Guépard n’ouvrira plus le bal, a réagi Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes, dès mardi soir auprès de l’AFP. Elle était belle, simple, sans histoire, mais quand la caméra tournait, elle s’illuminait d’un sourire et d’un regard affectueux que soulignait sa voix rauque. Les grands l’ont magnifiée, elle les a servis et nous, nous avons aimé tendrement cette tendre personne. »



« Son regard, sa voix et son aura habitent à jamais l’histoire du cinéma », a également salué sur X Rachida Dati, la ministre de la culture sortante. « Française de cœur, muse des plus grands, elle incarna avec éclat la liberté, la force et l’élégance ». « Claudia Cardinale incarnait une liberté, un regard, un talent qui ajouta tant aux œuvres des plus grands, de Rome à Hollywood, et Paris, qu’elle choisit comme patrie. Nous Français porterons toujours dans notre cœur cette star italienne et mondiale, dans l’éternité du cinéma », a renchéri Emmanuel Macron.