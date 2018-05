Mort de Fallou Sène : le procureur de Saint-Louis expéditif, Dakar dans un silence troublant

Le mercredi 16 mai 2018, soit un jour après le meurtre de l'étudiant Mohamed Fallou Sène, le procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Saint-Louis annonce une conférence de presse dans la matinée. Mais la rencontre avec les journalistes est reportée jusqu'à l'après-midi. Ibrahima Ndoye veut être sûr de la véracité de l'autopsie effectuée sur le corps du défunt par le médecin légiste de l'hôpital régional de Saint-Louis. Il transfère alors le corps à Dakar et attend les résultats. Ces derniers ne tardent pas à tomber. Il peut alors faire face à l'opinion nationale et internationale pour leur donner les premiers éléments de l'enquête diligentée.Ndoye se veut clair. Il a ordonné les auditions de tous les agents qui sont impliqués de près ou de loin dans l'opération dite de sécurisation des restaurants de l'Ugb le jour du drame. Il révèle également les résultats de l'autopsie et confirme le médecin de saint-Louis. Fallu Sène a été bien tué par balle. Mais qui est le tireur ?Le chef de poursuites de la vieille ville se veut prudent. "Pour le moment, on ne peut pas dire si la balle vient des gendarmes ou d'un autre camp", souligne-t-il avant d'ajouter que si c'est un gendarme qui est impliqué, l'affaire sera transférée à Dakar au niveau du procureur de la République près le tribunal Hors classe de Dakar. Ses compétences se limitant au droit commun, Ibrahima Ndoye ne serait pas apte à poursuivre un officier de l'armée.Mais il ne se limite pas à ces éléments. Le chef du parquet de Saint-Louis prend date et promet de tout boucler en fin de semaine.Le ministre de la Justice Ismaila Madior Fall annonce que l'enquête va être bouclée le dimanche 20 mai et que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur après que les responsabilités soient situées. La presse nationale va plus loin et donne l'identité du tireur . Il s'agirait d'un lieutenant de la gendarmerie qui répond au nom de Sané. Ce dernier brandit la légitime défense et corrobore les propos du ministre de la Défense Augustin Tine, qui dès le soir du drame s'est rendu au chevet des blessés à l'hôpital régional de Saint-Louis. C'est à sa sortie de ladite structure qu'il déclare que l e chef des opérations était dans l'obligation de sortir son arme et tirer des coups de sommation , quand il a senti que son équipe était en danger.Donc plus aucun doute possible. Le dossier a été bien transféré au procureur de la République près le tribunal Hors classe de Dakar. Mais depuis pas un seul mot de sa part concernant la démarche à suivre pour traduire le présumé coupable devant un tribunal habilité.Pendant ce temps, le gouvernement a réussi à opérer une fissure dans l'union des étudiants fortifiée par la mort de leur camarade.Tandis que Saint-Louis campe sur sa position en réclamant justice pour Fallou et limogeage des ministres impliquées, Dakar profite de la situation pour emmener le Président à augmenter les bourses et diminuer les pris des tickets de restauration.Frank Daddy Diatta et ses camarades de l'Ucad sont traités de corrompus. Leurs selfies joyeux et détendus au Palais avec le chef de l'Etat sont sources d'indignation dans les réseaux sociaux.La famille de Fallou Sène est revenue à la charge pour porter plainte contre X. Ca va peut-être tirer Serigne Bassirou Gueye de son mutisme. Pourtant, l'homme est bien prompt à convoquer la presse quand il s'agit de traquer les hommes politiques (de l'opposition) accusés de malversations ou de détournements de deniers publics.