Mort de G. Dupont et C. Verlon: les forces spéciales ont poursuivi les ravisseurs

Ils partaient récupérer deux corps sans vie. Et ils le savaient déjà.



Officiellement, c’est un convoi militaire français composé d’une trentaine d’hommes et de six véhicules blindés qui découvre les corps criblés de balles de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, respectivement journaliste et technicien de RFI, assassinés près de Kidal, dans le nord du Mali, le samedi 2 novembre 2013 après avoir été enlevés en ville au sortir d’une interview. Un acte revendiqué par al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi).