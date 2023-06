Mort de Oumar Diop en Mauritanie : accusée, la police botte en touche

La police mauritanienne s’est exprimée lundi soir, à travers sa page Facebook, sur la mort du jeune Oumar Diop en détention dans un commissariat. Un communiqué de la police a botté en touche toute implication et a tenu à préciser qu’Oumar Diop est décédé à l’hôpital national.



Elle rappelle que lors d’une patrouille, dimanche soir, à Sebkha, elle remarque une dispute suivie d’une violente bagarre entre quatre (4) individus. L’un d’eux était Oumar Diop.



Pendant que la patrouille se rapprochait de la scène, les 3 autres ont pris la fuite et Oumar Diop, qui était sous l’effet de produits et semi-inconscient, selon le communiqué, a été conduit au commissariat de police de Sebkha pour un interrogatoire.



Le communiqué de la police explique vers deux heures du matin, [Oumar Diop] s'est plaint d'essoufflement, ce qui explique qu’il a été emmené immédiatement à l'hôpital national où un médecin de garde l’a consulté et lui a fait une prescription. Le document ajoute qu’après un court laps de temps, sa santé a commencé à se détériorer, avant de décéder.



D’après les témoignages de ses proches, Oumar Diop, originaire de M’bagne au sud de la Mauritanie, aurait été tué au commissariat de Sebkha, après son interpellation lors d’une patrouille vers 1 heure du matin.



Son jeune frère, qui était avec lui au moment des faits, témoigne qu’Oumar lors de son interpellation avait en sa possession beaucoup d’argents après la vente de son véhicule et voulait émigrer aux États-Unis.



Arrêté par la police patrouille, suivi de quelques échanges, un policier l'a giflé et il a répliqué [....] Conduit au commissariat sur le champ, la police appellera ses parents quelques heures plus tard pour leur annoncer le décès de leur fils.