Mort de Penda Kébé : son petit-ami avoue l'avoir tué pour un tissu "Getzner"

Abdou Diouf, le petit-ami de Penda Kébé, jeune femme retrouvée morte à Ziguinchor lundi dernier, dans le canal de Djibock, est passé aux aveux. Confondu par les résultats de l’autopsie, il a avoué avoir tué sa copine suite "à une bagarre".



Dans les détails, il a révélé aux enquêteurs qu’il a étranglé sa victime avant de jeter le corps derrière le Lycée El Oumar Lamine Badji. A l’origine, dit-il, une dispute autour d’un tissu « Getzner » que la défunte lui demandait.



Selon Libération qui donne l’information, une nouvelle reconstitution des faits a permis aux enquêteurs du commissariat central de Ziguinchor d’identifier le lieu présumé de la bagarre et d’établir, sur le terrain, les circonstances du déplacement du corps sans vie de Penda Kébé avant que les eaux de pluie ne l’acheminent vers le canal Djibock.



Les résultats de l’autopsie ont révélé que Penda Kébé, âgée de 24 ans et mère d’un enfant de 4 ans, est morte suite à « un traumatisme crânien et un écrasement de la carotide dû à une strangulation ».



Lors de son interrogation sous le régime de la garde à vue, il a reconnu qu’il était avec Penda Kébé, durant la nuit du 8 au 9 août. Il a prétendu qu’il a raccompagné sa copine à pied, de Tilène à Alwar. Quand ils sont arrivés à hauteur du canal d’Alwar, alors qu’il pleuvait et que l’eau ruisselait abondement, Penda aurait, selon lui, trébuché avant de disparaître. C’est ainsi qu’Abdou Diouf, conducteur de moto tricycle de profession, s’est retourné tranquillement chez lui.