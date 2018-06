Mort de Seck Ndiaye : La police parle enfin

La Police botte en touche les accusations selon lesquelles elle serait à l’origine de la mort du commerçant Modou Diop alias Seck Ndiaye. En effet, pour les hommes d’Omar Maal, les hostilités ont été déclenchées par le commerçant.



Selon eux, l’arrestation du commerçant accusé de recel ne s’est pas déroulée de tout repos. Car, ont-ils fait savoir dans les colonnes du journal le Quotidien, ce dernier avec une maitrise avancée des techniques de combat, a riposté violemment et aurait même brandi une arme à feu.



C’est suite à ces échauffourées que le défunt s’est cogné contre la cage d’escaliers et c’est ce qui serait à l’origine du traumatisme crânien décelé lors de l’autopsie. Cette chute est aussi considérée comme la cause du réveil de complications respiratoires du défunt.



Quant au lieu du décès, les policiers expliquent que ce n’est pas dans leurs locaux mais plutôt à l’hôpital où il été conduit après son arrestation à cause des signes qu’il commençait à montrer.