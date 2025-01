Mort de Souadou Sow, dite Diarry : l'indignation et l'engagement du collectif des féministes du Sénégal

La mort tragique de Souadou Sow, surnommée Diarry, violée et tuée à Malika le 31 décembre dernier, continue de provoquer une vague d'indignation au Sénégal. Cette violence insoutenable a particulièrement choqué les membres du Collectif des féministes du Sénégal, qui n'ont pas tardé à faire part de leur consternation face à cet acte odieux.



Maimouna Astou Yade, membre du Collectif, s'est exprimée lors de son intervention sur les ondes de la RFM, dans l'édition de 22 heures, de ce jeudi 2 janvier. "Nous sommes extrêmement choqués, comme tout le monde, du meurtre de Diarry Sow. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée. Nous sommes vraiment très surprises et très en colère", a-t-elle déclaré, exprimant la profonde émotion que ressentent les membres du Collectif suite à ce drame.



Ce crime a encore une fois galvanisé les féministes sénégalaises, qui se sont une fois de plus unies pour dénoncer la violence faite aux femmes. Maimouna Astou Yade a précisé que des actions concrètes seront mises en place pour lutter contre ces meurtres de genre, dans le cadre d’une coordination regroupant le Collectif des féministes du Sénégal, le Réseau des féministes, ainsi que de nombreuses autres organisations militantes.



En outre, le Collectif des féministes du Sénégal, dont Maïmouna Yade fait partie, est à l’origine du sit-in "Tatounène", qui se traduit par "tout nu" en français. Ce rassemblement, destiné à dénoncer la violence faite aux femmes, a été interdit par le préfet de Dakar, mais cela n’a pas découragé les activistes. Selon Maimouna, le collectif n’a pas renoncé à cet acte symbolique de protestation, afin de faire entendre leur voix face aux meurtres et agressions dont sont victimes les femmes, à l’instar de Diarry.