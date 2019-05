Mort de détenu Serigne Fallou Ka: Trois policiers et un Asp inculpés

C’est en détention à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel, que le jeune Serigne Fallou Ka, 23 ans, a trouvé la mort. Interpellé par les éléments du commissariat urbain de Mbacké dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 avril dernier, en possession de 250 grammes et 23 cornets de chanvre indien, la victime a été placée sous mandat de dépôt le 29 avril, à la Mac de Diourbel, pour offre et cession de chanvre indien.



Selon nos confrères de « l’Observateur », à son arrivée à la Mac de Diourbel, mal-en-point, il recevait des soins médicaux pour des blessures écopées lors de sa garde à vue au commissariat urbain de Mbacké. Lesquelles montrent à suffisance qu’il a été victime d’actes de torture. Et, le jeudi suivant (2 mai 2019), Serigne Fallou Ka est décédé dans les locaux de la Mac de Diourbel.



Une mort suspecte qui a été vite liée à ses blessures. Une enquête a été ouverte par le Procureur de la République. Et les investigations ont permis de mettre la main sur trois policiers, Daouda Ndiaye, Ndongo Kane, Baba Coundoul, et un Asp, Louis Diouf du commissariat de Mbacké.