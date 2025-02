Mort de l'étudiant Matar Diagne : les étudiants de Pikine à l'UGB sous le choc

Le décès tragique de Matar Diagne, étudiant en Master de droit public à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), a profondément choqué la communauté universitaire et particulièrement les étudiants originaires de Pikine. Ce mardi 11 février, la Fédération des élèves et étudiants de Pikine à l'UGB (FEEP) a réagi officiellement à la nouvelle dans un communiqué exprimant sa tristesse et son incompréhension face à cette perte.



Dans son message, la présidente de la FEEP, Diouldé Sène, a fait part de la "profonde tristesse" qui s'est abattue sur l'ensemble de la communauté estudiantine suite au décès de Matar Diagne, un "membre actif et estimé" de cette même communauté. Originaire de Pikine Guinaw Rails, Matar était apprécié par ses camarades pour son engagement et sa participation active dans la vie universitaire.



Le tragique événement s'est produit dans la nuit du 10 février 2025, alors que Matar Diagne était dans sa chambre au Village A du campus 1 de l’UGB. Si les circonstances exactes de son décès demeurent floues, la FEEP a précisé qu’elle restait vigilante sur l’évolution de l'enquête en cours, sans toutefois donner davantage de détails à ce stade.



"Les circonstances exactes de cette tragédie demeurent inconnues à ce jour. Cependant, la FEEP reste vigilante quant à l'évolution de la situation et vous tiendra informés en temps opportun", a précisé Diouldé Sène dans le communiqué. Cette prudence témoigne du souci de la fédération de ne pas spéculer sur les causes de la mort de Matar tant que l'enquête n’aura pas apporté des réponses claires.





"En ces moments douloureux, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à toute la communauté universitaire de Sanar. Nous perdons non seulement un camarade brillant et prometteur, mais aussi un ami dont la présence chaleureuse et l'engagement indéfectible envers la communauté Pikinoise de Sanar manqueront à tous", a ajouté la FEEP.



La note se conclut par une prière collective pour le repos de l’âme de Matar Diagne : "La FEEP pour le repos éternel de son âme. Que Dieu, dans sa miséricorde infinie, lui accorde la paix et l'accueille dans son paradis céleste."