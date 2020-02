Mort des deux frères guinéens à Thiaroye: Ce que dit l'autopsie

On en sait un peu plus sur la mort des deux frères Diallo, à Thiaroye Tally Diallo. L’autopsie révèle que les enfants, âgés d'un et cinq ans, ont été emportés par une congestion pulmonaire bilatérale laquelle fait état d'une mort par intoxication alimentaire probable.



Selon la Rfm qui donne l’information, la cause de l’intoxication alimentaire n'est pas connue. Après autopsie, les corps de Mamadou Woury Diallo et d’Ibrahima Diallo ont été remis à la famille. Ils ont été inhumés mercredi à Thiaroye.



Pour rappel, les membres de la famille Diallo, établie à Thiaroye, ont eu des vomissements soutenus, accompagnés de diarrhées, après avoir bu une soupe dimanche dernier. Les deux enfants, moins chanceux, ont perdu la vie, lundi, après avoir été internés au centre de santé Roi Baudoin de Guédiawaye.



Leur frère et leur père, plus chanceux, ont été admis à l’hôpital Fann. Selon des indiscrétions, les produits chimiques utilisés par le père des victimes dans sa boutique de blanchisserie, seraient à l’origine de l’intoxication. L’enquête poursuit son cours.