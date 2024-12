Mort en détention de Bassirou Diop : le garde du corps de Barthélémy Dias inhumé ce mardi à Yoff

Suite à la publication des résultats de l’autopsie qui révèlent une « mort naturelle », Bassirou Diop, le garde du corps de Barthélémy Dias décédé dans les liens de la détention à Saint-Louis (nord), sera inhumé ce mardi, à 11 heures au cimetière musulman de Yoff (Dakar).



Cependant, son enterrement ne scelle pas la fin de son histoire. En effet, Me El Hadji Diouf, avocat de la famille du défunt s’élève contre l’hypothèse avancée par le médecin légiste.



Déjà, la robe noire soutenait lors du procès que son client et ses camarades « ont été victimes d’un traitement violent au cours de leur arrestation ». Me Diouf a annoncé que la famille de M. Diop va ester en justice pour exiger la vérité.



Pour rappel, Bassirou Diop a été placé sous mandat de dépôt le 14 novembre dernier, à l’issue de son face-à face avec le substitut du procureur de Saint-Louis. Ce dernier avait retenu contre lui une série d’infractions allant de l’exercice illégal « d’activités de police privée » à la « violence et voie de fait », en passant par la « détention illégale d’arme et de munitions » et d’autres « actions diverses ».