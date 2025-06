Mort mystérieuse d'un imam à Kolda : une blessure suspecte découverte sur le corps, plusieurs personnes arrêtées

Le quartier Médina Chérif Perlèle de Kolda est sous le choc après la mort troublante de l’imam Oumar Diao. Son décès, survenu dans des circonstances mystérieuses, a poussé les forces de l’ordre à interrompre les préparatifs de son inhumation après la découverte d’une grave blessure au bas-ventre.



Selon L’Observateur, les faits remontent à la nuit du vendredi 13 au samedi 14 juin. Un livreur de pain a découvert le corps sans vie de l’imam, allongé près d’une boutique voisine de sa maison. Le boutiquier, alerté, a reconnu le religieux dans un état alarmant, le corps et les vêtements couverts de sang.



Conduit d’urgence dans sa chambre puis vers un centre de santé, l’imam a succombé avant d’arriver à l’hôpital. Les agents de santé ont alors recommandé son transfert à la morgue en vue d’une inhumation le lendemain.



C’est au moment du lavage funéraire que la blessure au bas-ventre a été repérée, provoquant l’intervention de la gendarmerie. Selon des sources du journal, des traces de sang ont été retrouvées à deux endroits près de la maison de la victime, sous des anacardiers, à moins de 400 mètres, où "une importante quantité de sang" a été relevée, à côté de la boutique où le corps a été découvert, avec la présence d’un couteau taché de sang.



Face à ces éléments, les autorités ont suspendu les obsèques et ordonné une autopsie. Le corps a été transféré à la morgue de l’hôpital de Kolda.



Plusieurs personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, a appris la même source. Les gendarmes poursuivent leurs investigations pour élucider les causes de cette mort.