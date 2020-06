Mort tragique de George Floyd : Washington devrait abandonner les doubles standards moralisateurs sur les droits de l'homme

Washington est depuis longtemps habitué à donner des conférences aux autres sur les droits de l'homme, mais les récentes manifestations de masse à travers les États-Unis contre la discrimination raciale et la brutalité policière, ainsi que la pandémie de coronavirus qui fait rage dans le pays ont a giflé le gardien autoproclamé des droits de l'homme.



La mort tragique de George Floyd n'est que la partie visible de l'iceberg des violations des droits de l'homme au pays, notamment contre des groupes minoritaires.



Au fil des décennies, le bilan des États-Unis en matière de droits de l'homme est allé de mal en pis en raison de la discrimination raciale persistante, des abus croissants des forces de l'ordre, de la violence généralisée des armes à feu et d'un écart de richesse béant.

Partout en Amérique aujourd'hui, les Afro-Américains sont confrontés à un risque de plus en plus élevé de mourir aux mains de la police en raison de la couleur de leur peau. Selon Mapping Police Violence, un groupe de recherche et de plaidoyer, les Noirs américains sont 2,5 fois plus susceptibles que les Blancs américains d'être tués par des agents des forces de l'ordre.



À travers l'Amérique aujourd'hui, les personnes de couleur sont plus susceptibles de mourir lors de l'épidémie mortelle de COVID-19 que la population blanche. Des données récentes compilées par le laboratoire de recherche non partisan APM ont révélé que les Afro-Américains meurent à un taux de 50,3 pour 100 000 personnes, contre 20,7 pour les Blancs.



Et à travers l'Amérique aujourd'hui, l'égalité des chances en matière d'emploi est toujours hors de portée pour les minorités prises au piège dans divers emplois faiblement rémunérés. Ils constituent 58 pour cent des travailleurs agricoles; 70 pour cent des femmes de chambre et des femmes de ménage; et 74 pour cent des concierges, porteurs de bagages et groom, selon le Bureau américain des statistiques du travail.



Il est vrai que ces problèmes sont très difficiles à résoudre pour diverses raisons, notamment la politique de plus en plus polarisée du pays. Pourtant, les politiciens des deux partis semblent avoir perdu la motivation, la sagesse et la capacité de franchir la fracture partisane et de faire une différence pour le mieux. Plus troublant est que cette Maison Blanche a aggravé les choses.



Alors que les manifestants en colère continuent de scander "Black Lives Matter" et "I Can't Breathe" dans plus de 40 villes des États-Unis, l'administration actuelle a choisi de ne pas communiquer avec les manifestants mais de faire un show d'homme fort avec des menaces incendiaires.



L'ironie est que ces politiciens de Washington qui jurent d'être durs sont les mêmes qui ont accusé à haute voix la police de Hong Kong d'avoir violé les droits de l'homme pour avoir fait leur travail pour empêcher les émeutiers masqués de bloquer les routes et de vandaliser les propriétés publiques et privées dans la ville chinoise.



En outre, la réponse à cette pandémie de la Maison Blanche a été une catastrophe pour les droits de l'homme. Les États-Unis sont aujourd'hui en tête du monde de manière tragique en termes d’infections et de décès.