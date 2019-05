Mouhamadou Makhtar Cissé : « une baisse de l’électricité ne peut pas être envisagée dans le contexte actuel »

Le ministre de l’Energie et du Pétrole, Mouhamadou Makhtar Cissé a soutenu jeudi qu'« une baisse de l’électricité ne peut pas être envisagée dans le contexte actuel », lors de la livraison de pièce de turbines éoliennes de Vestas au Port autonome de Dakar.



« Une baisse de l’électricité ne peut pas être envisagée dans le contexte actuel. Ce sont 200 milliards F CFA d’investissements qu'il faudra rembourser. Donc, les investissements dans le secteur son très lourd. Ce coût à un impact sur le vécu des Sénégalais. Mais cela, ne permet pas à l’Etat de ne pas investir dans d’autres secteurs dont les Sénégal ont besoin. Il faut d’abord arriver à maîtriser les coûts de production les diminuer pour pouvoir enclencher avec une baisse. Le défi majeur aujourd’hui, c’est la stabilité du système de fourniture de l’électricité », a dit M. Cissé.



« Ce projet fait parti des projets phares que le président de la République à fait le mixe énergétique. C'est-à-dire de la diversification de nos sources en approvisionnement en énergie pour produire de l’électricité pour casser un peu avec du pétrole dont nous sommes importateur net. En attendant que les Sénégalais aient une énergie, ou de l’électricité beaucoup plus propre et en moindre coût", a-t-il expliqué.



Selon lui, « le Sénégal ne peut pas se permettre d’être producteur de pétrole où de gaz, et ne pas pouvoir construire un écosystème qui devrait lui permettre peut être demain de vendre dans la sous-région. La centrale éolienne fournira jusqu’à 158,7 MW d’une énergie propre et fiable ».