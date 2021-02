Mourinho s'en prend de nouveau publiquement à Gareth Bale, "la malédiction" de Franck Ribéry

Mourinho critique encore Bale

Sa dernière blessure l'avait agacé. Cette fois, c'est un post Instagram qui a énervé José Mourinho. Pour la deuxième fois en l'espace de quelques jours, le coach de Tottenham s'en est pris à son joueur, Gareth Bale, devant les médias. Hier, le Special One est revenu sur un post du Gallois, qui indiquait avant la rencontre de cette semaine contre Everton en FA Cup qu'il était en forme. «Totalement faux», a lâché d'emblée Mourinho, très agacé par cette publication. «Son message a créé une contradiction avec la réalité», a-t-il poursuivit. Évidemment, la presse anglaise n'a pas manqué de faire ses gros titres sur le nouveau clash entre les deux hommes. Le Daily Mirror écrit : «tu racontes des histoires, Bale.» Alors que The Times s'exprime aussi à la place du Special One : «fais le ménage sur tes réseaux sociaux, Gareth», titre le média. Cette actualité fait la une jusqu'en Espagne où Marca écrit ce matin que «Mourinho n'y arrive pas non plus avec Bale.» Comme si le Gallois était un cas totalement désespéré.





Ribéry de nouveau blessé

Une «malédiction» s'abattrait-elle sur Franck Ribéry ? Depuis son arrivée, il y a quasiment deux ans du côté de la Fiorentina, le Français n'est pas épargné par les pépins physiques. Et c'est encore une fois le cas ces derniers temps. Indisponible contre l'Inter le week-end dernier, le milieu offensif devrait être encore absent à cause d'une blessure musculaire cette semaine pour le match contre la Sampdoria. L'édition florentine du Corriere dello Sport s'interroge donc sur cette «malédiction» qui empêche Ribéry d'enchaîner et qui handicape beaucoup la Fiorentina. En effet, quand il est là, l'ancien joueur du Bayern change le visage de son équipe et les résultats s'en ressentent. La Viola va donc devoir de nouveau faire sans lui demain.



Dernier match de Gattuso à Naples ?

Gros choc cette après-midi lors de la 22e journée de Serie A ! Le Napoli reçoit la Juventus dans un duel où les deux équipes ont des trajectoires différentes en ce moment. La Vieille Dame enchaîne les victoires et s'est remplacée dans la course au titre alors que Naples poursuit sa dégringolade au classement ces dernières semaines. D'ailleurs, cette série de mauvais résultats pourrait sonner la fin de l'aventure de Gennaro Gattuso sur le banc du club napolitain. Pour le Corriere dello sport, l'Italien est clairement sur la sellette et tout autre résultat qu'une victoire aujourd'hui (18h) devrait le pousser vers la sortie. L'ambiance promet d'être tendue au stade San Paolo-Diego Armando Maradona.