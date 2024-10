Moussa Balla Fofana annonce un accord en vue entre l’Etat et les agents des collectivités territoriales

Allons-nous vers la fin des mouvements d'humeur des agents des collectivités territoriales ? En tout les cas, tout porte à le croire. Si l’on se fie à la déclaration du ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana.



Il a annoncé dans un communiqué publié ce mercredi que des avancées significatives sont enregistrées dans le dialogue avec l’intersyndicale des agents des collectivités territoriales. D'après Moussa Balla Fofana ce document fait suite à la rencontre tenue avec les représentants syndicaux, en présence de plusieurs hauts responsables de son ministère.



Après plusieurs heures de discussions, informe la note, « les deux parties semblent s'engager sur la voie d’un apaisement, avec l’ambition commune de trouver des solutions pour améliorer le cadre de travail des agents et répondre aux attentes des collectivités locales. Le dialogue reste ouvert, et des solutions durables devraient être apportées dans les semaines à venir ».

« Nous avons convenu de l’impérieuse nécessité de mettre un terme à une situation qui pénalise considérablement les populations sénégalaises », a déclaré le ministre.



Les représentants de l’intersyndicale ont exprimé l’espoir d’un « dénouement heureux au profit du contribuable sénégalais et pour l’intérêt supérieur de la nation ».