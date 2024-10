Moussa Balla Fofana annonce un accord entre son ministére et les "grévistes" travailleurs des collectivités territoriales

Les travailleurs des collectivités territoriales et leur tutelle semblent amorcer une détente. Selon le ministre Balla Moussa Fofana, un protocole d’accord est en cours d’élaboration, comme il l’a expliqué lors de son intervention sur iTv hier- vendredi.



Le ministre a affirmé qu’un climat de dégel se profile entre son ministère et les employés des collectivités territoriales, qui sont en grève cyclique depuis plus de deux ans. Ces derniers n’ont pas facilité la tâche au nouveau régime, successeur de celui de Macky Sall.



Dans cet entretien, Balla Moussa Fofana, ministre de l’Urbanisme, des collectivités territoriales et de l’aménagement du territoire, a déclaré : « Nous espérons parvenir à un accord après des heures de travail et d’échanges. Les représentants des travailleurs ont compris l’importance du service que nous offrons à la population. »