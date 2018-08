Moussa Sow parle de sa retraite internationale

Je tiens à remercier l’ensemble des dirigeants sénégalais tous les staffs que j’ai connue et surtout tous le peuple sénégalais ❤️🇸🇳 Ca été un plaisir et une joie immense d’avoir porté le maillot de l’équipe nationale et je serais toujours là pour accompagner les Lions .. merci à tous pour vos messages .. #senegal #I want to thank all the Senegalese leaders all the staffs that I knew and especially all the Senegalese people ❤️🇸🇳 It was a pleasure and a joy huge to have worn the jersey of the national team and I would always be there to accompany the Lions .. thank you all for your messages .. #senegal

