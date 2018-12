Moussa Taye conteste les compositions du Conseil constitutionnel, du Cnra et de la CENA

Nous avons de sérieuses craintes par rapport à l’impartialité de ces organes de

contrôle, a confié Taye dans un entretien avec Vox Populi publié ce jeudi 13 décembre 2018



Le Conseil constitutionnel

Prenons d’abord le Conseil Constitutionnel. En l’état actuel, la

composition de cette institution est irrégulière. Il y a deux magistrats en

l’occurrence Malick DIOP et Mamadou SY qui continuent à y siéger alors que

leur mandat a expiré. Le Président du Conseil Constitutionnel en tant que juriste

ne doit pas accepter cette situation. C’est pourquoi, nous exigeons le

remplacement de ses deux membres pour que l’institution retrouve toute sa

légalité pour délibérer valablement.



Concernant le parrainage, nous n’avons pas connaissance du dispositif de

contrôle mis en place. C’est pourquoi, nous estimons que le Conseil doit

communiquer sur le fichier reçu des autorités administratives et définir les

pourcentages adéquats pour que nul n’en ignore. Aussi, le Conseil ne doit pas

accepter de recevoir un nombre de parrainages supérieur au nombre requis ni

d’en tenir compte. Enfin, il nous est signalé que l’ADIE serait dans le dispositif

de contrôle. Là aussi, nous voulons des éclaircissements.



Le CNRA

Pour ce qui est du CNRA, au-delà de son président qui ne présente aucune

garantie d’impartialité, nous remettons en cause le choix de Alioune Badara

BEYE dont le mandat a expiré et ne peut pas être renouvelé car le mandat est de

6 ans non renouvelable. Sa reconduction est ainsi une violation de la loi.

L’autre cas concerne la nomination du journaliste Ibrahima SANE. Ce dernier,

après avoir milité activement au parti de Robert SAGNA, a rejoint la majorité

présidentielle. Il est donc aberrant qu’il soit nommé au sein d’un organe de

contrôle dont l’essence même doit être la neutralité.



La CENA

Pour la CENA, la violation de la loi est flagrante. Le Président Doudou NDIR

ainsi que certains membres doivent être remplacés parce que leur mandat a pris

fin. A défaut d’être remplacés, ils devraient eux-mêmes par éthique et par

responsabilité, quitter leurs fonctions.

Voilà les raisons pour lesquelles nous avons des réserves par rapport à la

neutralité de toutes ces institutions et nous exigeons simplement que la loi soit

appliquée.