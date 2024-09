Moussa Tine dénonce l'interdiction de sortie du territoire imposée aux anciens dignitaires de l'ex-régime

Moussa Tine condamne fermement l'interdiction de sortie du territoire imposée aux anciens dignitaires de l'ex-régime. Selon le président de l'Alliance Démocratique Pencoo, cette mesure, qui n'est appuyée par aucune décision judiciaire, aurait dû être notifiée aux intéressés.



Pour Moussa Tine, la « plus grande injustice, celle qui a frustré et a mobilisé une grande majorité des Sénégalais, a été la mesure de simple police de barricade et d'interdiction de sortie du territoire infligée jadis au leader de Pastef ».



Par conséquent, dit-il, il est incompréhensible que les « victimes d’hier deviennent les bourreaux d’aujourd’hui ».



Ainsi, le leader de l’Alliance Démocratique Pencoo « condamne fortement l’interdiction de sortie de territoire qui s'abat sur certains responsables du régime sortant sans qu'aucune décision de justice en soit le fondement ».



Selon Moussa Tine, la « décision devait leur être notifiée pour que les concernés puissent exercer à tout le moins leur droit de recours ».



Pour autant, l’ancien parlementaire soutient fortement la « reddition des comptes ». D’après le juriste, « l’État doit d'ailleurs mobiliser tous les moyens de droit disponibles pour y parvenir ».



Cependant, il rappelle que les « scandales relevés ainsi que toutes les injustices que nous avions ensemble combattues ne nous autorisent pas à mettre les principes de l’état de droit entre parenthèses ».



« Ensemble pour la République nouvelle, celle que tous les Sénégalais sont en droit d’attendre du nouveau régime, celle pour laquelle des dizaines de concitoyens ont sacrifié leurs précieuses vies », conclut le membre de la conférence des leaders de Taxawu Sénégal.