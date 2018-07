Moustapha Cissé Lô annonce une plainte contre son collègue Farba Ngom

La guerre par presse interposée en t re Mous tapha Cissé Lo et Farba Ngom va se poursuivre devant les tribunaux . En effet, le parlementaire de la CEDEAO annonce une plainte contre son camarade de parti Fatba Ngom dès ce lundi.



«De Touba j’ai été agressé par un député qui connait ce que je vaux dans ce parti (Apr) et ce que je fais. Malgré tout, il a tiré sur moi pour s’engouffrer dans la brèche pour dire qu’il défendait le président de la République. Moi, avant de quitter j'ai vu le Président Macky Sall. Si le Président ne peut pas se défendre, ce n’est pas un Farba Ngom qui doit le faire », a déclaré le député Moustapha Cissé Lô.



«Demain (ndlr, aujourd’hui) je vais saisir mon avocat pour lui sommer de dire quand et où il m’a donné les 10 bœufs. Quand et où il me remettait les enveloppes. Il faudrait qu’il réponde de ses accusations », q-t-il informé.



A en croire Cissé Lo, Farba Ngom aurait déclaré lui avoir remis 10 bœufs et des enveloppes contenant de l'argent.