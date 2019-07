Moustapha Diakhaté tire sur Macky Sall: "Il ne devait pas donner ces permis à Frank Timis"

Ancien président du groupe parlementaire et ancien chef de cabinet du Président Macky Sall, Moustapha Diakhaté rame désormais à contre-courant du régime dont il se réclame. Interrogé sur l'affaire Petro-Tim et le scandale de corruption présumée, il déclare sans ambiguïté aucune que le chef de l'Etat Macky Sall ne devait pas donner de permis d'exploitation à l'homme d'affaires roumain Frank Timis.



"Quand le président de la République prend une décision, je la mets au crible de trois critères: est-ce que la décision est conformes avec nos lois; est-ce que la décision respecte les intérêts des Sénégalais; est-ce que la décision privilégie les intérêts du Sénégal ou de notre parti politique. ", a-t-il déclaré avant de poursuivre: "En ce qui concerne la question du pétrole, la loi dit carrément que c'est le président de la République qui octroie les permis. Mais également, la loi a mis des barrières de sorte qu'il est impossible au Président de donner des permis à qui il veut. Et d'après ce que je comprends des lois sénégalaises et de Frank Timis, le Président Macky Sall ne devait pas donner ces permis à Frank Timis. La loi dit clairement que celui a qui l'Etat du Sénégal donne un permis (d'exploitation) doit avoir les capacités financière et technique. Et ce que tout le monde a vu, c'est que Frank Timis a vendu ce qu'on lui a donné à BP et à Kosmos". Ecoutez !!!