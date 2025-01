Moustapha Niass rend un dernier hommage à Madior Diouf : "un homme droit, sérieux et rigoureux"

L'ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niass, a rendu un vibrant hommage à son ami et ancien collaborateur, Madior Diouf, lors de son enterrement ce vendredi 24 janvier au cimetière musulman de Yoff, à Dakar. Connu pour sa proximité avec le défunt, Moustapha Niass n’a pas manqué de souligner la grande perte que représente le décès de Madior Diouf pour la Nation sénégalaise.



"J'ai dit qu'il était un homme droit. Un homme sérieux et rigoureux. La droiture de Madior Diouf était vécue par lui tous les jours, tous les instants, dans son comportement quotidien et surtout dans son comportement civil, social, civique et patriotique", a déclaré Moustapha Niass, visiblement ému. Pour lui, Madior Diouf n’était pas seulement un ami, mais un modèle de dévouement envers son pays.



Le fondateur de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) a salué la fidélité de son ami aux valeurs fondamentales du Sénégal, notamment le patriotisme et la rigueur. "Nous avons perdu un grand patriote sénégalais", a-t-il ajouté, avant d'exhorter les Sénégalais à prier pour que le défunt soit accueilli par Allah dans sa grande miséricorde.



Les funérailles ont été un moment de recueillement pour de nombreuses personnalités, amis et proches de Madior Diouf, qui ont salué sa mémoire et son engagement au service de la Nation.