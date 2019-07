Moustapha Niass sur le décès de Tanor: « nous savions qu’il souffrait mais espérions qu’il allait nous revenir »

Le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse s’est joint à la douleur du peuple sénégaalais, suite au décès du Secrétaire général du Parti socialiste (Ps), Ousmane Tanor Dieng, ce lundi 15 juillet à Paris, des suites d'une maladie.



« J’exprime une profonde tristesse que je ressens depuis que j’ai appris le décès de notre frère et compatriote El Hadji Ousmane Tanor Dieng. Prions pour le repos de son âme, prions Dieu, le Seigneur de l’accueillir au paradis et demandons au Seigneur de nous couvrir du manteau de la miséricorde et de la clémence », déclare le leader du parti de l’Alliance des forces du progrès (Afp).



Moustapha Niasse de poursuivre : « Il aimait le pays. Il était un cadre formé à l’Ecole nationale d’administration (Ena), il en est sorti pour assurer des responsabilités de haut niveau, de hautes valeurs et de hautes qualités. Il a mené ses combats avec ses convictions qu’il faut respecter, qu’il faut saluer ».



Niasse ajoute : « Nous sommes tristes, nous avons été frappés par cette nouvelle. Nous savions tous qu’il souffrait que sa santé s’était détériorée mais nous espérions qu’il nous reviendrait ici au Sénégal », informe-t-il.



Et de lancer ceci-ci sur la Rfm : « Mobilisons en un seul peuple, en une seule Nation et pensons que Dieu donne la vie et prend la vie et que la mort est la jumelle de la vie sur la terre des hommes. Prions pour que l’homme qu’il était, prions pour le leader qu’il était, prions pour le père de famille et le patriote qu’il était. Dieu est grand, Allahu Akbar »