Moustapha Niasse: « si nous nous appuyons sur le Coran, le pétrole sera une bénédiction pour nous »

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse, a appelé à s’appuyer sur le Coran et ses enseignements pour que le pétrole soit une bénédiction pour le Sénégal, lors de la visite du secrétaire général de la Ligue islamique mondiale.



« Dieu seul est le maître du monde. Le pétrole dont on parle au Sénégal existe depuis des millions d’années, mais c’est en moment que le bon Dieu l’a fait sortir. Cette ressource est sortie ici et nous en rendons grâce à Allah. Elle a été une bénédiction pour certains et une malédiction pour d’autres. Mais si nous nous appuyons sur les enseignements du Coran, ce sera une bénédiction pour nous », dit-il.



M. Niasse s’exprimait à la cérémonie d’ouverture de la conférence sur le thème : « la pensée islamique authentique, méthodologie et message », dont l’objectif était de montrer un autre visage de l’islam. Celui de la paix et de la tolérance.



« Il ne fait aucun doute que l’islam véhicule un message de paix et de tolérance. Mais les comportements outranciers et les actes répréhensibles d’extrémistes mal intentionnés ont favorisé l’émergence de sentiments islamophobes et des amalgames entre l’islam et le terrorisme », se désole Niasse.