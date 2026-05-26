France: le parquet de Paris ouvre une enquête sur une possible ingérence étrangère visant des candidats LFI

Le parquet de Paris a annoncé mardi l’ouverture d’une enquête portant sur une possible ingérence étrangère ayant ciblé plusieurs candidats de La France insoumise (LFI) lors des élections municipales, selon des médias français.



L’enquête a été ouverte « d’initiative » afin de déterminer si les campagnes de certains candidats insoumis ont pu faire l’objet d’une opération menée « dans l’intérêt d’un État tiers ».



Le parquet précise avoir engagé cette procédure sans plainte préalable ni signalement officiel.

Jean-Luc Mélenchon a affirmé sur les réseaux sociaux que trois figures de LFI étaient concernées : Sébastien Delogu, François Piquemal et David Guiraud.



Selon les éléments relayés par les médias français, les investigations s’appuient notamment sur des travaux du service français Viginum, chargé de la surveillance des manipulations de l’information en ligne. Celui-ci évoque un « dispositif de diffusion artificielle ou automatisée » destiné à propager des contenus « inexacts ou trompeurs ».



Plusieurs médias français, dont Mediapart, rapportent que les opérations présumées auraient pris la forme de campagnes coordonnées de désinformation sur les réseaux sociaux, avec diffusion de faux contenus et utilisation de comptes automatisés visant des candidats LFI engagés sur les questions liées à Gaza et à la Palestine.



La piste d’une société israélienne nommée BlackCore est également évoquée dans plusieurs enquêtes de presse, notamment relayées par Reuters et des médias français. Toutefois, aucune implication officielle d’un État étranger n’a été établie à ce stade.



La semaine dernière, le ministre français de l’Intérieur Laurent Nuñez avait déjà indiqué qu’une « action judiciaire » était engagée concernant des soupçons d’ingérence numérique étrangère visant des candidats LFI.