Mpox à Dakar et la Fièvre de la Vallée du Rift dans le nord : le ministère de la Santé fait le point

Le Sénégal fait face à deux épidémies distinctes qui mobilisent les autorités sanitaires. Plusieurs cas de Mpox (variole du singe) sont confirmés dans la région de Dakar, tandis qu'une flambée plus sévère de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), ayant causé plusieurs décès, sévit dans la région de Saint-Louis (nord). Suite à cette situation, le ministre de la Santé a présidé une réunion du Comité national de gestion des épidémies pour coordonner la riposte.



Selon le communiqué rendu public hier, lundi tard dans la nuit, "depuis la confirmation du premier cas de Mpox le 22 août 2025, 5 cas confirmés ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar". Le bilan fait état d'"Aucun décès" signalé à ce jour. "A ce jour, 1 patient est déclaré guéri et 4 sont sous traitement au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann, avec une évolution clinique favorable". Pour circonscrire la chaîne de transmission, "52 personnes contacts ont été identifiées et font l'objet d'un suivi rigoureux".



FVR : 28 cas confirmés, dont 8 décès



La situation apparaît plus critique dans le nord du pays. "La FVR, maladie virale transmise principalement par les moustiques et le contact avec des animaux infectés, a été détectée dans la région de Saint-Louis depuis le 21 septembre 2025". Le dernier bilan fait état de "28 cas confirmés, dont 8 décès".



Une enquête épidémiologique est en cours et a "permis d'identifier 90 personnes exposées, parmi lesquelles quatre 4 ont développé la maladie". D'autres sources, un peu plus anciennes (au 28 septembre), font état de 21 cas pour 7 décès, montrant la dynamique de l'épidémie.



Face à cette double crise, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a renforcé la mobilisation. Après s'être rendu à Saint-Louis, il a "présidé lundi 29 septembre 2025 la réunion du Comité national de gestion des épidémies (CNGE)". À l'issue de cette rencontre, des orientations majeures ont été formulées, portant notamment sur : "le renforcement du partenariat avec les autres secteurs dans le cadre de la riposte"; "le renforcement du dispositif de surveillance épidémiologique dans les régions limitrophes de Saint-Louis"; "l'intensification de la communication à destination des populations" et enfin "la consolidation de l'engagement communautaire dans la riposte".



Le ministère "appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies".



"Il invite chaque citoyen à jouer pleinement son rôle dans cette lutte collective".